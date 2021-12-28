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Много миллионов: самые дорогие бизнесы, которые продают в Приморье

Много миллионов: самые дорогие бизнесы, которые продают в Приморье

Очень дорогое дело Самый дорогой приморский бизнес, продающийся с молотка, стоит 370 000 000 рублей. Продавец в описании лота сообщает, что предприятие работает уже 20 лет и является единственным в своём роде производством на всём Дальнем Востоке.

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