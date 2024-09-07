Вадим Ковалев: Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября Московская система электронного голосования продолжает успешно отражать атаки во время выборов депутатов Мосгордумы, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.