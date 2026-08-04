Фестиваль «Жить вместе» объединит в Москве создателей социальных и культурных проектов со всей России

16 августа 2026 года в Москве пройдет Фестиваль сообществ «Жить вместе» — масштабное событие для представителей инициатив, которые развивают локальные проекты, сохраняют культурное наследие, помогают людям и создают новые форматы общественного взаимодействия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии