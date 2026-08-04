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Daily Moscow

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Фестиваль «Жить вместе» объединит в Москве создателей социальных и культурных проектов со всей России

Фестиваль «Жить вместе» объединит в Москве создателей социальных и культурных проектов со всей России

16 августа 2026 года в Москве пройдет Фестиваль сообществ «Жить вместе» — масштабное событие для представителей инициатив, которые развивают локальные проекты, сохраняют культурное наследие, помогают людям и создают новые форматы общественного взаимодействия.

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