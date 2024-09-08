Харрис выразила готовность участвовать в дебатах с Трампом

ВАШИНГТОН, 9 сентября, ФедералПресс.Вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию в качестве кандидата на пост президента, объявила о своей готовности участвовать в теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом.
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