В Беларуси при рождении первого ребенка семья единовременно получит 5834,07 рубля с учетом доплаты за раннюю постановку на учет в женской консультации, а за второго и последующих детей — 7955,55 рубля.
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