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Царьград

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Климатические изменения грозят затронуть 5,6 млрд человек через 20 лет

Климатические изменения грозят затронуть 5,6 млрд человек через 20 лет

Центр CICERO в Осло прогнозирует, что климатические изменения через 20 лет могут затронуть 5,6 миллиарда человек при высоких выбросах CO2.

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