Как отдохнут казахстанцы на Новый год

Выходной день с воскресенья, 5 января переносится на пятницу, 3 января 2025 года. Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило приказ, предусматривающий перенос выходного дня в январе 2025 года.
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