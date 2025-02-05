В зимний период в учреждении проходит акция ´Птичья столовая´.Родители воспитанников проявили смекулку, творчество: кто-то приобрел кормушку промышленного производства, кто-то смастерил вместе с ребенком из подручных материалов.
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