© Cami Johnson/Shutterstock/FOTODOMУченые НовГУ придумали метод борьбы с сокращением популяции пчел: они предложили использовать специальный корм и систему мониторинга состояния улья, — рассказали «Газете.
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