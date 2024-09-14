Пушков заявил, что в НАТО Россию считают врагом, а не партнером по диалогу

В НАТО Москву считают врагом, а не партнером по диалогу, поэтому диалога с альянсом не может быть. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков, комментируя слова генерального секретаря блока Йенса Столтенберга.
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