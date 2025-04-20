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Узбекская диаспора решила создать 100-миллионный Узбекистан, только не дома: как собирается захватывать мир и Москву Бахром Исмаилов

Узбекская диаспора решила создать 100-миллионный Узбекистан, только не дома: как собирается захватывать мир и Москву Бахром Исмаилов

Узбекская диаспора решила создать 100-миллионный Узбекистан, только не дома: как собирается захватывать мир и Москву Бахром Исмаилов Ольга БезродняяБахром Исмаилов, бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы, озвучил амбициозный план по экспансии узбекской культуры.

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Комментарии
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Майя Majesty
После таких заявлений не надо ничего анализировать. Надо &quot;бить в колокола&quot; русский народ!
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