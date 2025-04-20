Узбекская диаспора решила создать 100-миллионный Узбекистан, только не дома: как собирается захватывать мир и Москву Бахром Исмаилов Ольга БезродняяБахром Исмаилов, бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы, озвучил амбициозный план по экспансии узбекской культуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии