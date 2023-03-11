Аргументы недели

98 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Сорокин
    Ваше предположение взяты из прессы по крейсеру Москва , меня совершенно не устраивает. При чем это одна из версий, ко...Генсек НАТО Столт...
  • Михаил Беленков
    Это понятно, что Путин всё равно согласится. Такие уж у нас союзники. Турки, китайцы. А всего-то надо было сразу брат...Зерновые шулера
  • Владимир Петров
    Может  стать очередным иудеем на троне Юкрейна.Евгений Пригожин ...

Премьер Санна Марин: Финляндия может поставить Украине истребители Hornet

Премьер Санна Марин: Финляндия может поставить Украине истребители Hornet

Хельсинки может передать украинской стороне истребители Hornet. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, сделала Санна Марин, руководитель финского правительства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх