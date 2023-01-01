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Окленд (WTA). Блинкова в первом круге сыграет с Коччаретто, Винус – с квалифаером, Радукану – с Линдой Фрухвиртовой

Состоялась жеребьевка турнира WTA в Окленде, который пройдет на следующей неделе. Единственная россиянка в основной сетке Анна Блинкова в первом круге встретится с Элизабеттой Коччаретто.

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