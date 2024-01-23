62-летняя нижегородка отдала мошенникам 2,8 млн рублей

Иван Иванов

Вопросы сразу в службу безопасности банка, откуда мошенники узнали, что именно у этой женщины есть какая то сумма на счете? Почему то не позвонили ни соседке, ни еще кому... а именно этой тетке? Ну а самой женщине привет от демократов - то, что с ней произошло, прямая связь с беззаконием и вседозволенностью