Bloomberg: Россия дала США сигнал о готовности к переговорам по Украине

Россия готова к диалогу по будущему Украины, включая обсуждение мер безопасности для нее. Такое предложение последовало от РФ к США по неофициальным каналам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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