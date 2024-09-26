Euractiv: Запад может начать чаще призывать Киев к переговорам о мире

Западные государства в ближайшее время могут поменять подход к украинскому вопросу, пишет Euractiv. По информации издания, по обе стороны Атлантики начнут чаще говорить о необходимости мирного урегулирования конфликта.
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