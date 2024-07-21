Ричард Версхор лишён победы в гонке Формулы 2

СоцсетиГонщик Trident Ричард Версхор выиграл спринт Формулы 2 на Хунгарорринге, однако после финиша гонки стюарды дисквалифицировали голландца, поскольку на его болиде выявили отклонения от требований регламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии