Новый Ford Mustang с мотором V8 прибыл в Европу

Новый Ford Mustang с мотором V8 прибыл в ЕвропуChevrolet Camaro и Dodge Challenger недавно сняты с производства, а вот Ford Mustang не только сменил поколение, но и расширяет географию продаж! Новый Mustang добрался до европейского континента, причем легендарный поникар пока предложен европейцам только с могучими двигателями V8, хотя на родине он может быть и четырехцилиндровым! Более того, в Европе станет доступна и особо мощная версия Mustang Dark Horse.