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Новости Тамбова

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Что изменится в жизни тамбовчан с 1 мая

Что изменится в жизни тамбовчан с 1 мая

Последний месяц весны для тамбовчан, как и для всех россиян, традиционно начнется с майских праздников — в этом году выходные приходятся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).

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