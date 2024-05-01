Что изменится в жизни тамбовчан с 1 мая

Последний месяц весны для тамбовчан, как и для всех россиян, традиционно начнется с майских праздников — в этом году выходные приходятся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).