Новый поворот в деле Ивана Попова: Участь генерала "Спартака" решила подпись

Выяснилось, что участь генерала Ивана "Спартака" Попова решила его подпись под документами. Глава Следкома Александр Бастрыкин рассказал о том, что сейчас уже завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-командующего 58-й армией и предпринимателя Сергея Моисеева.