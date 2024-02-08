Из здания администрации Рассказово эвакуировали чиновников

В Рассказове в здании местной администрации прошло пожарно-тактическое учение. Его целью стала отработка совместных действий пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб с персоналом объекта.
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