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Новости Тамбова

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Из здания администрации Рассказово эвакуировали чиновников

Из здания администрации Рассказово эвакуировали чиновников

В Рассказове в здании местной администрации прошло пожарно-тактическое учение. Его целью стала отработка совместных действий пожарно-спасательных подразделений МЧС России и других служб с персоналом объекта.

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