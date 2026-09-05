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Потомки Ивана Сусанина 300 лет не платили налоги. Что с ними стало после 1917 года

Потомки Ивана Сусанина 300 лет не платили налоги. Что с ними стало после 1917 года

В 1619 году царь Михаил Фёдорович наградил зятя Ивана Сусанина - Богдана Собинина и его потомков необычной льготой: освободил их землю от государственных податей и повинностей «во веки неподвижно».

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