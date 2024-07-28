Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море

Российский исторический фрегат «Штандарт» держит курс в открытое море. В связи с санкциями и соответствующим распоряжением морской администрации Испании экипаж был вынужден направить судно за пределы территориальных вод страны.
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