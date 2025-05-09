Жесткий боксер с остросюжетными боями – возможная угроза для Махачева в походе за вторым поясом. Насколько он хорош?

Знакомимся с Джеком Делла Маддаленой. Главное событие UFC 315 имеет важный интригующий для российских болельщиков подтекст: вероятно, результат поединка между чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой определит следующий шаг в карьере Ислама Махачева.
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