Жесткий боксер с остросюжетными боями – возможная угроза для Махачева в походе за вторым поясом. Насколько он хорош?

Знакомимся с Джеком Делла Маддаленой. Главное событие UFC 315 имеет важный интригующий для российских болельщиков подтекст: вероятно, результат поединка между чемпионом полусреднего веса Белалом Мухаммадом и Джеком Делла Маддаленой определит следующий шаг в карьере Ислама Махачева.