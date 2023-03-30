В Москве прошел турнир по мини-футболу среди команд подразделений СК России

В Москве состоялись соревнования Спартакиады Следственного комитета Российской Федерации по мини-футболу среди сотрудников подразделений центрального аппарата, следственных органов и учреждений ведомства, дислоцированных в Московском регионе.
В Москве состоялись соревнования Спартакиады Следственного комитета Российской Федерации по мини-футболу среди сотрудников подразделений центрального аппарата, следственных органов и учреждений ведомства, дислоцированных в Московском регионе.
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