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Старый новый Rostic’s откроет десятки ресторанов в сибирских городах

Старый новый Rostic’s откроет десятки ресторанов в сибирских городах

В Новосибирской области до конца 2025 года заработают еще пять ресторанов под брендом Rostic’s: в Новосибирске и Кольцово в текущем году будет открыто по одному заведению, в следующем году в областной столице – еще три.

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