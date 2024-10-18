Глава Сахалина Валерий Лимаренко отмечает день рождения: атомщик и член «дивеевского братства»

19 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко празднует свой день рождения – 64 года. У него большой и интересный карьерный путь, который из закрытого города Арзамас-16 (Саров) привел его на Сахалин.
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