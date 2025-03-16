Сына экс-замгубернатора Брянской области обвинили в посредничестве при взятке

Сына арестованного по делу о получении взятки бывшего заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко Антона Тимошенко взяли под стражу в связи с обвинениями в посредничестве в получении взятки.
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