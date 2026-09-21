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Царьград

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Эрик Трамп объявил о строительстве Trump Tower в Тбилиси

Эрик Трамп объявил о строительстве Trump Tower в Тбилиси

Эрик Трамп, сын президента США, заявил, что в Тбилиси будет построена Trump Tower. Он назвал Грузию мостом между Европой и Азией и отметил, что новое здание станет одним из лучших на континенте, привнеся западные стандарты в сочетании с местными традициями.

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