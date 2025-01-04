Афиша мероприятий 4 января в Калуге

4 декабря в Калуге пройдут следующие праздничные мероприятия: Сквер имени Волкова 12:00 - Физкультурное мероприятие "Рождественский забег" Парк Театра юного зрителя 12:00 - Новогодний физкультурный праздник Городской парк культуры и отдыха 15:00-18:00 - Работа Резиденции Деда Мороза и Снегурочки 16:00 - Зимний фестиваль молодёжной культуры "ЯрчеФест" 18:00 - Зимняя танцплощадка .
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