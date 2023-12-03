Для любого случая: новогодние образы, которые можно задействовать в повседневном гардеробе Алёна ЮрьеваКак модно и эффектно выглядеть в праздничные дни, не теряя стильности и вовлеченности в повседневную жизнь? Вопрос сложный, но журналисты сайта Rsute.