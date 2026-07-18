Врачи предупредили об опасности приёма привычных лекарств в жару

В очень жаркие дни нужно скорректировать приём обычных препаратов, напомнил фармацевт.Аномальная жара, установившаяся на территории Евразии, может не только ухудшить самочувствие, но и изменить действие многих лекарственных препаратов.
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