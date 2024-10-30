Егор Васьков: «По игре не уступили никому из призеров»

Ставший с восемью голами лучшим бомбардиром турнира победителей межрегиональных ЮФЛ-3 Егор Васьков из «Тюмени» объяснил, почему его команда остановилась в шаге от пьедестала и назвал самый запоминающийся матч на полях тренировочного центра РФС в Сочи.
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