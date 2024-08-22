Собянин рассказал, как город помогает развивать экспорт высоких технологий

Более чем в три раза вырос объем поддержанного экспорта высоких технологий из Москвы. За семь месяцев этого года Московский экспортный центр (МЭЦ) помог компаниям заключить экспортные контракты на почти 1,4 миллиарда рублей и договориться о поставках в 20 дружественных стран — от Бразилии до Таиланда.
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