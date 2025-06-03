Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Негласная «мафия» шоу-бизнеса: как Пугачева «душила» конкурентов на русской эстраде

Негласная «мафия» шоу-бизнеса: как Пугачева «душила» конкурентов на русской эстраде

Аллу Пугачеву долгое время воспринимали не просто как главную фигуру отечественной эстрады, но и как человека, фактически определявшего ее правила.

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Комментарии
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Елена Александровна
старые новости! да и вообще, уже надоела эта тема про тётеньку!
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Скоро эта тема &quot;про тётеньку&quot; еще  больше надоест, когда она вернется в Россию. С наглой рожей.
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1 д.
Vladimir Lioubimcev
Я Пугачевой одну только ОТИЕВУ НЕ ПРОЩУ!! Она же  съела Отиеву. та была гораздо талантливей Пугачихи. А Пугачиха всегда была ПОХАБНОЙ ДЕШЕВКОЙ! Распиаренной, но дешевкой.
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1 д.
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