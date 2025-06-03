Аллу Пугачеву долгое время воспринимали не просто как главную фигуру отечественной эстрады, но и как человека, фактически определявшего ее правила.
Негласная «мафия» шоу-бизнеса: как Пугачева «душила» конкурентов на русской эстраде
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
старые новости! да и вообще, уже надоела эта тема про тётеньку!
Ответить
1 д.
Vladimir Lioubimcev
Скоро эта тема "про тётеньку" еще больше надоест, когда она вернется в Россию. С наглой рожей.
Ответить
1 д.
Vladimir Lioubimcev
Я Пугачевой одну только ОТИЕВУ НЕ ПРОЩУ!! Она же съела Отиеву. та была гораздо талантливей Пугачихи. А Пугачиха всегда была ПОХАБНОЙ ДЕШЕВКОЙ! Распиаренной, но дешевкой.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии