CDU-политики потребовали последствий после сбоя ИТ-систем бундесвера

Длительный ИТ-сбой и потеря баз данных резервистов в случае кризиса стали бы катастрофой, заявил председатель комитета по контролю за разведкой в бундестаге Марк Хенрихман, сообщает 3 октября Handelsblatt.
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