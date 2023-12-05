⚡️❄️ Волонтёры Феодосии начали делать масксети зимней расцветки Снег, глина, коричневая трава — новые тона маскировочных сетей, благодаря которым наша техника, огневые точки и места расположения личного состава сольются с местностью зимой.
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