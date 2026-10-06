India Could Boost Crude and Critical Minerals Supply from Ecuador

India and Ecuador are discussing increasing sales of Ecuadorean crude oil, copper, and other critical minerals to India, Fernando Buchelli, the Ecuadorean ambassador to India, told Indian news outlet Mint in an interview published on Tuesday.
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