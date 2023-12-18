Суд в Коми оштрафовал депутата на 1,4 млн рублей за подкуп

СЫКТЫВКАР, 18 декабря, ФедералПресс. Прокуратура в Коми сообщает, что депутата совета Корткеросского района Республики Коми, главу сельскохозяйственного производственного кооператива «Исток» признали виновной в коммерческом подкупе.
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