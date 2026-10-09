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Нижегородская правда

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Нарушения выявили в пищеблоке «Школы 800» после жалоб родителей

В нижегородской «Школе 800» выявлены нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока. Материалы проверки направлены в прокуратуру Автозаводского района Нижнего Новгорода для принятия мер прокурорского реагирования.

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