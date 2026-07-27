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Илюмжинов: хотел объединить шахматный мир, а не снова толкаться с некоторыми чиновниками

Илюмжинов: хотел объединить шахматный мир, а не снова толкаться с некоторыми чиновниками

Кирсан Илюмжинов заявил, что принял решение о приостановке любой шахматной деятельности. «Я сделал заявление, что буду баллотироваться на пост президента ФИДЕ, поставив перед собой четыре задачи: вернуть статус чемпиона мира, добиться того, чтобы шахматные федерации и шахматисты не подвергались различным преследованиям, вернуть все федерации в ФИДЕ, вернуть Крамника к полноценной деятельности.

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