Илюмжинов: хотел объединить шахматный мир, а не снова толкаться с некоторыми чиновниками

Кирсан Илюмжинов заявил, что принял решение о приостановке любой шахматной деятельности. «Я сделал заявление, что буду баллотироваться на пост президента ФИДЕ, поставив перед собой четыре задачи: вернуть статус чемпиона мира, добиться того, чтобы шахматные федерации и шахматисты не подвергались различным преследованиям, вернуть все федерации в ФИДЕ, вернуть Крамника к полноценной деятельности.