Мишустин утвердил изменения в закон о контроле в рыболовстве

Введен особый режим надзора.фото: vk.com/chukotkagovПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
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