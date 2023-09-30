Forbes: ВС РФ справятся с подлодками ВСУ благодаря советской тактике

Новые беспилотные подлодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут стать несложной мишенью для ВС РФ, если российские военнослужащие применят советскую тактику, которая подразумевает взаимодействие малых противолодочных кораблей проекта 1124 и вертолетов Ка-27.
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