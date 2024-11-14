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Первый среди конкурентов. За Су-57 выстроилась очередь из заказчиков

Первый среди конкурентов. За Су-57 выстроилась очередь из заказчиков

Некий неназванный иностранный клиент уже подписал первый контракт с российским “Рособоронэкспортом” на приобретение истребителей пятого поколения Су-57, вызвав массу пересудов о том, какое же государство совершило громкую покупку.

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