Ентоні Блінкен виступає на прес-конференції в Женеві після переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, 21 січня 2022 року Держсекретар Блінкен не зустрічатиметься з главою МЗС Росії Ентоні Блінкен та Сергій Лавров візьмуть участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки 187 Держсекретар Ентоні Блінкен не планує окремих переговорів із главою МЗС Росії […] Сообщение Держсекретар Блінкен не зустрічатиметься з главою МЗС Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.