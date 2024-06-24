В Республике Марий Эл проходит летняя антинаркотическая акция «Лагерь – территория здоровья»

Более 300 несовершеннолетних приняли участие в профилактических мероприятиях. В Республике Марий Эл в рамках комплекса мероприятий, приуроченных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, проводятся антинаркотические мероприятия в детских оздоровительных лагерях республики.
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