В Республике Марий Эл проходит летняя антинаркотическая акция «Лагерь – территория здоровья»

Более 300 несовершеннолетних приняли участие в профилактических мероприятиях. В Республике Марий Эл в рамках комплекса мероприятий, приуроченных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, проводятся антинаркотические мероприятия в детских оздоровительных лагерях республики.