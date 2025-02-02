Войны 2025: Афганистан-Пакистан, Польша-Белоруссия, Молдавия-Приднестровье, страны Балтии-Россия, США-Венесуэла Недавно, в материале Войны и вооружённые конфликты 2025: Иран, Израиль, Турция, Армения, Азербайджан, мы рассмотрели возможные войны и вооружённые конфликты, которые могут разгореться уже в 2025 году из-за имперских амбиций турецкого «султана» Эрдогана и смертельного противостояния Ирана и Израиля.