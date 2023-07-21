Американский эксперт: Угроза России атаковать корабли в Черном море означает односторонний запрет РФ на судоходство в международных водах

Отказ России участвовать в продлении черноморской инициативы привел к фактическому прекращению эпопеи по вывозу украинского зерна из подконтрольных Киеву портов.
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