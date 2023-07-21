Военное обозрение

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Американский эксперт: Угроза России атаковать корабли в Черном море означает односторонний запрет РФ на судоходство в международных водах

Американский эксперт: Угроза России атаковать корабли в Черном море означает односторонний запрет РФ на судоходство в международных водах

Отказ России участвовать в продлении черноморской инициативы привел к фактическому прекращению эпопеи по вывозу украинского зерна из подконтрольных Киеву портов.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А может вспомним,как два или три года назад и какая-только шваль не плавала и не летала над Черным морем?? А теперь, вот вам Х.
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