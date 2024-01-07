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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА сняла дисквалификацию с Дрэймонда Грина после 12 пропущенных матчей

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Форвард «Голден Стэйт» был бессрочно отстранен за удар Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу.

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