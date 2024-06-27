Аналитики назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России получают работники транспортно-логистической отрасли и горнодобывающей промышленности, следует из результатов исследования HeadHunter и логистической компании ПЭК (есть у РБК).
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